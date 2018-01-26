أرباح كاتربلر تفوق التوقعات بدعم من طلب عالمي قوي

أعلنت شركة كاتربلر عن أرباح فاقت توقعات وول ستريت للربع السابع على التوالي، بفعل قفزة قدرها 35% في مبيعات المعدات، بدعم من طلب عالمي قوي على الماكينات في قطاعات التشييد والتعدين والطاقة.

وتستفيد كاتربلر، أكبر صانع في العالم للمعدات الثقيلة، من اقتصاد عالمي يحقق أفضل أداء منذ 2011.

وجاءت أكبر زيادة في المبيعات من أميركا الشمالية، أكبر سوق لكاتربلر، بفعل زيادة في الطلب على الماكينات للتشييد وحقول النفط والغاز البرية.

وبعد هبوط في المبيعات بلغ أكثر من 40% في الفترة من 2012 إلى 2016، شهد العام المنقضي تحولا جذريا لكاتربلر.

وسجلت أسهم كاتربلر، وهي مكون في المؤشر داو جونز الصناعي ببورصة وول ستريت، مكاسب بلغت حوالي 80% في الاثني عشر شهرا الماضية.

وحققت الشركة ربحا بلغ 2.16 دولار للسهم في الربع الرابع من 2017 متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 1.79 دولار للسهم.

وعدلت كاتربلر توقعاتها للأرباح لعام 2018 إلى نطاق من 8.25 دولار إلى 9.25 دولار للسهم، متجاوزة أيضا متوسط توقعات المحلين البالغ 8.19 دولار.