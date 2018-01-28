أجيليتي: لا جديد حول قضية التحكيم ضد الحكومة العراقية

رجح الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي، طارق سلطان، تسجيل الشركة نتائج جيدة خلال العام الجاري، مضيفاً أنه لا يوجد أي مستجدات حيال قضية التحكيم ضد الحكومة العراقية.

ونوه سلطان، في مقابلة مع العربية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، بالنتائج "الممتازة" التي حققتها شركة "أجيليتي" في الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 حيث شهدت الشركة زيادة ملحوظة في الأداء التشغيلي، متوقعاً تحقيق نتائج جيدة في العام 2018 وصولاً إلى تسجيل أرباح تشغيلية بنحو 800 مليون دولار في العام 2020.

وفي سياق منفصل، أكد سلطان أنه تمت هيكلة المشروع المشترك في أبوظبي بتمويل كامل، والذي تقدر كلفته بـ1.2 مليار دولار، لافتاً إلى شركة أجيليتي تملك حصة أقلية بالمشروع غير أن بنود الاتفاق تسمح برفع نسبة المساهمة مستقبلا.

أمّا عن الاستثمار في مصر، فقد شدد سلطان على أن شركة أجيليتي قد ضخت استثمارات ضخمة في السوق المصرية، لافتاً إلى أن هناك مناقشات مع مصر متعلقة بقناة السويس لتنشيط البرامج الاستثمارية.