سهم "سابك" يتراجع 3 % بعد نتائج فصلية مخيبة

تراجعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بنسبة 18.6% في الربع الرابع إلى 3.6 مليار ريال مقارنة بـ 4.51 في الربع المماثل من العام الماضي.

أما على أساس سنوي، فقد ارتفعت أرباح "سابك" بنسبة 4.4% إلى 18.4 مليار ريال خلال العام 2017 مقارنة بـ17.6 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتفاعل سهم "سابك" مع هذه النتائج سلبا حيث تراجع خلال تعاملات اليوم بنسبة 2.8%.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض صافي الربح إلى انخفاض الكميات المنتجة والمباعة نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة لبعض المصانع، إضافة إلى تسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة حديد المملوكة بالكامل بمبلغ 350 مليون ريال سعودي، وشركة ابن سينا بمبلغ 274 مليون ريال سعودي، بلغت حصة سابك منها 136 مليون ريال سعودي

وبلغ إجمالي المبيعات/الإيرادات خلال الربع الحالي 40.56 مليار ريال مقابل 37.48 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 8% ومقابل 38.92 للربع السابق من العام الحالي، وذلك بارتفاع قدره 4%.

في حين بلغ إجمالي المبيعات/الإيرادات خلال الفترة الحالية 150.39 مليار ريال مقابل 143 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 5% .

وأعلنت الشركة أنها جنبت مخصصات بقيمة 350 مليون ريال لوحدة الصلب "حديد" في الربع الرابع متوقعة ان تستمر التحديات لهذا القطاع.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة ، يوسف البنيان، خلال مؤتمر صحفي للتعليق على النتائج، أنه متفائل بشأن عام 2018، إذ أن ارتفاع أسعار النفط ينعكس إيجابا على أسعار البتروكيماويات.

كما أشار البنيان إلى أن الشركة قادرة على التمويل الذاتي لصفقة الاستحواذ على 25%، من شركة Clariant التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.