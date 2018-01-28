"أرامكو" تدشن العمل في نقل الغاز من "مدركة" إلى الحوية

دشنت أرامكو السعودية العمل في مشروع إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من منطقة "مدركة" بالقرب من حرض إلى معامل الغاز في "الحوية"، ما يتيح تدفق 290 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز غير المرافق يوميا، ويبلغ طول شبكة خطوط أنابيب الجديدة 2700 كيلومتر.

وباشرت إدارة مشاريع ضغط الغاز في أرامكو، وإدارة تطوير ضغط الغاز في منطقة الأعمال الجنوبية مع شركة خطوط أنابيب البترول الصينية بتدشين مشروع خط أنابيب التدفق الحر، وأكد المدير العام لمشاريع التنقيب والإنتاج فهد العماري أهمية مجموعة عمل خطوط أنابيب التدفق الحر، بصفتها أول من يصل إلى مرحلة التشييد في هذا البرنامج، بحسب صحيفة "الحياة".

وبدأت شركة خطوط أنابيب البترول الصينية، أخيراً، بتنفيذ المرحلة التمهيدية للمشروع، مع خطط لتحقيق السرعة القصوى بحلول نهاية الشهر.

ويشمل نطاق المشروع أنابيب نقل من منطقة "مدركة" بالقرب من حرض، إلى معمل الغاز في الحوية، وأنابيب توصيل رئيسة، ومحطات للصمامات، ومحطة لفرز السوائل في جنوب حرض. وسيتيح ذلك تدفق 290 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز غير المرافق يوميا في مدركة إلى معمل الغاز في الحوية مباشرة، ما يتيح للشركة الاستفادة من طاقة المعالجة المتوفرة لديها.

ويشكل هذا المشروع جزءاً من برنامج أكبر لضغط الغاز في حقول الغاز في حرض والحوية.