تراجع أرباح "إسمنت القصيم" الفصلية 23% لـ67 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة إسمنت القصيم الفصلية بـ23% لتسجل 67 مليون ريال.

وأرجعت الشركة هذا التراجع إلى انخفاض قيمة وكمية المبيعات بفعل انخفاض متوسط سعر البيع وانخفاض الطلب على الإسمنت.

أمّا أرباح الشركة على مدار عام 2017 ، فبلغت 252 مليون ريال بانخفاض بـ38% عن أرباح عام 2016.

وبلغت المبيعات خلال العام الحالي 625,946,224 ريال، مقابل 852,044,289 ريال للعام السابق، وذلك بانخفاض قدره 26.54%. .

في حين بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال العام الحالي 252,092,423 ريال، مقابل 404,680,070 ريال للعام السابق، وذلك بانخفاض قدره 37.71%. .

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية العام الحالي 1,744,205,322 ريال مقابل 1,771,112,899 ريال بنهاية العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 1.52%. .

وبعد إعلان النتائج، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع من عام 2017 بواقع ثمانين هللة للسهم ليبلغ إجمالي المبلغ الموزع 72 مليون ريال.