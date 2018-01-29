سبكيم للعربية: نعتزم تشغيل مشروعين هامين خلال 2018

قال الرئيس التنفيذي لشركة سبكيم، أحمد العوهلي، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية" من مدينة الخبر السعودية، إن الشركة تعتزم تشغيل مشروعين هامين خلال العام الحالي.

وأضاف العوهلي "لدينا مشروعان نحن الآن بصدد إنهاء الفحوص الفنية والتسويقية لهما، وأخذ الموافقات. المشروع الأول يتعلق بإنتاج "بي في تي" أو اللدائن الهندسية، وخلال الأشهر القادمة سيتم بدء التشغيل التجاري، حيث يأخذ بعض الوقت، لأن منتجاته متخصصة، وكل زبون يطلب منتجا بمواصفات معينة".

وأوضح أن المشروع الثاني في حائل لإنتاج مادة تستعمل في الخلايا الضوئية، وسنعلن عن التشغيل التجاري في النصف الأول من العام الحالي.

وقال "هذان المشروعان ما زالا في المرحل النهائية للتشغيل التجاري".

وأشار العوهلي إلى أن مادة الميثانول حققت نتائج جيدة ومشجعة، حيث ارتفعت الأسعار، وبالتالي الربحية، وخلال 2017 ارتفع بنسب تراوحت بين 35 و50% مقارنة بعام 2016، ما عزز هوامش الربح الخاصة بالشركة.

وكانت البيانات المالية للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، خلال الربع الرابع من عام 2017، قد كشفت عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 415.36% مقارنة مع الربع المماثل من العام 2016، وارتفعت الأرباح 35.2% مقارنة بالربع السابق.

ووفقاً لبيان الشركة على "تداول"، اليوم الاثنين، تضاعفت أرباح الشركة 5 مرات مقارنة مع الفترة ذاتها العام الماضي، حيث قفز صافي الربح إلى 164.4 مليون ريال بالربع الرابع من العام 2017، مقابل 31.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2016.

وقالت الشركة إن ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الرابع من العام 2017، يعود إلى ارتفاع متوسط سعر المبيعات والكميات لأغلب منتجات الشركة.

وعلى مستوى النتائج السنوية، كشفت بيانات الشركة ارتفاع صافي الربح إلى 437.4 مليون ريال، مقابل 43.1 مليون ريال للعام 2016، بارتفاع نسبته 914.85%.

وكانت البيانات المالية للشركة خلال الربع الثالث من عام 2017، قد أظهرت تحقيق صافي أرباح بلغ 121.6 مليون ريال، مقابل خسائر صافية بلغت 49.4 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق.