مصادر: أدنوك تخفض مخصصات خام مربان 25% في مارس

قالت 3 مصادر تجارية إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أبلغت العملاء في آسيا أنها ستخفض إمدادات خام مربان 25% في مارس/آذار، ارتفاعا من خفض نسبته 20% في الشهر السابق.

وذكرت المصادر أن الشركة ستورد مخصصات خامي داس وزاكوم العلوي لشهر مارس بالكامل في شحنات مارس/آذار مقارنة مع تخفيضات في الشهر السابق.

وأضافت أن هذا قد يعوض تخفيضات خام مربان التي فاقت التوقعات، ومن المرجح أن يرفع إجمالي الكميات التي توردها أدنوك إلى آسيا. وأكدت أدنوك مخصصات مارس/آذار.

على صعيد منفصل، قالت المصادر إن أدنوك تتولى تسويق خام داس الفوري اعتبارا من شهر مارس/آذار، في الوقت الذي لا تزال فيه المحادثات مستمرة مع شركات أجنبية لتجديد امتياز الحقول البحرية المنتجة لهذا الخام.

وفي فبراير/شباط، خفضت أدنوك المخصصات بواقع 20 % لخامي مربان وداس و10% لخام زاكوم العلوي.