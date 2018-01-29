"سبكيم" تضاعف أرباحها الفصلية 5 مرات مع ارتفاع المبيعات

أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، خلال الربع الرابع من عام 2017، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 415.36% مقارنة مع الربع المماثل من العام 2016، وارتفعت الأرباح 35.2% مقارنة بالربع السابق.

ووفقاً لبيان الشركة على "تداول"، اليوم الاثنين، تضاعفت أرباح الشركة 5 مرات مقارنة مع الفترة ذاتها العام الماضي، حيث قفز صافي الربح إلى 164.4 مليون ريال بالربع الرابع من العام 2017، مقابل 31.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2016.

وقالت الشركة إن ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الرابع من العام 2017، يعود إلى ارتفاع متوسط سعر المبيعات والكميات لأغلب منتجات الشركة.

وعلى مستوى النتائج السنوية، كشفت بيانات الشركة ارتفاع صافي الربح إلى 437.4 مليون ريال، مقابل 43.1 مليون ريال، للعام 2016، بارتفاع نسبته 914.85%.

وكانت البيانات المالية للشركة خلال الربع الثالث من عام 2017، قد أظهرت تحقيق صافي أرباح بلغ 121.6 مليون ريال، مقابل خسائر صافية بلغت 49.4 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق.