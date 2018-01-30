ارتفاع أرباح "جرير" 18% لـ868 مليون ريال بـ2017

ارتفعت أرباح شركة "جرير للتسويق"، إلى 867.6 مليون ريال بنهاية عام 2017 بنسبة 18%، مقارنة بـ734.3 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة في بيان على "تداول"، ارتفاع صافي الربح إلى:

-ارتفاع مبيعات التجزئة في معظم الأقسام وخاصة مبيعات قسم الإلكترونيات مدعوماً بمبيعات الهواتف الذكية والتي ترجع جزئياً لزيادة الحصة السوقية. وقد ساهم كل من زيادة عدد المعارض من 45 إلى 50 والأنشطة الترويجية في ارتفاع مبيعات التجزئة.

- ارتفاع مبيعات قطاع الجملة مدعومة بمبيعات موسم للفصل الدراسي الثاني هذا العام، مستفيداً من التغير في التقويم الدراسي مقارنة بالعام الماضي.

- التحسن النسبي لهوامش الربحية لمعظم الأقسام والتي ترجع إلى التحسين المستمر لإدارة المنتجات والخصومات التي تم الحصول عليها من بعض الموردين.

- ارتفاع الإيرادات غير التشغيلية وانخفاض المصروفات غير التشغيلية.