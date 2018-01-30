السعودية تلزم شركات الاتصالات بمشاركة أبراج الشبكات

ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المشغلين بالمشاركة في أبراج الاتصالات ومكونات الشبكة والتنسيق فيما بينهم عند تأسيس البنى التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، بحيث يمكن للمشغلين الاستفادة من البنى التحتية الحالية في زيادة نسب التغطية الجغرافية لشبكاتهم.

وستسهم هذه الخطوة في تسريع وتسهيل نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية للبنية التحتية وتوفير مستويات عالية من الأداء بما يتيح خيارات متعددة للمشتركين، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأكدت الهيئة أن التنظيم الذي تم اعتماده في هذا الشأن سيطبق على مواقع الأبراج القائمة والجديدة، انسجاما مع سياسة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة في أن يكون تطوير البنية التحتية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل منظم.