العقيل للعربية: جرير تتوقع نمو مبيعاتها 10% بـ 2018

أرجع محمد العقيل، رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، النمو في أرباح الشركة إلى التوسع في مبيعات الهواتف المحمولة، والتوسع في افتتاح 5 فروع، وهو ما يرفع إجمالي عدد المتاجر إلى 50 متجراً وهذا دعم ارتفاع المبيعات.

وقال العقيل في مقابلة مع "العربية" إن النمو إيجابي في مختلف المحلات، بما يعكس حصة أكبر بأجهزة المحمول، والنمو بالمبيعات 13% خلال العام الماضي.

وأشار إلى حصة سوقية 20% لشركة جرير من سوق الإلكترونيات بما فيها الهواتف الذكية، موضحا أن الإحصاءات غير دقيقة، كما أن حصة شركات الهواتف كبيرة جدا تصل إلى 50% من المبيعات في السوق، والباقي يتوزع بين الشركات الأخرى. وقال إن حصة الإلكترونيات والهواتف والحاسب الآلي تزيد على 70% من مبيعات شركة جرير نفسها.

وتوقع إضافة 6 معارض جديدة داخل وخارج المملكة، وفي الإمارات بعد الكويت، مؤكدا أن النمو في المبيعات سيكون بين 5% و10%.

واعتبر أن التحديات مثل فرض ضريبة القيمة المضافة، ورفع الدعم عن الطاقة، قابلها عوامل توازن مثل حساب المواطن ودخول المرأة إلى سوق العمل في السعودية.

وكانت شركة جرير أعلنت ارتفاع أرباحها إلى 867.6 مليون ريال بنهاية عام 2017 بنسبة 18%، مقارنة بـ734.3 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة في بيان على "تداول"، ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع مبيعات التجزئة في معظم الأقسام وخاصة مبيعات قسم الإلكترونيات مدعوماً بمبيعات الهواتف الذكية والتي ترجع جزئياً لزيادة الحصة السوقية.