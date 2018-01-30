المدينة الاقتصادية: توسيع الميناء لـ 5 ملايين حاوية

كشف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد الرشيد، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، عن خطط الشركة لهذا العام التي تأتي متماشية مع الرؤية 2030، من بينها إطلاق صندوق للاستثمار بريادة الأعمال هذا العام بقيمة 70 مليون ريال.

وأكد أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تركز على استقطاب رواد الأعمال.

وقال الرشيد إن الخطط تتضمن توسيع الميناء من 3 ملايين حاوية إلى 5 ملايين حاوية، إلى جانب إضافة خدمات لوجيستية جديدة.

وأشار الرشيد إلى أنه تم إطلاق 38 مشروعا في مجال السياحة والترفيه، كما سيتم استثمار مليار ريال لإنشاء ملعب للغولف.

وأوضح الرشيد أنه ستتم زيادة عدد الزوار من 400 ألف إلى مليون زائر خلال العام الحالي.

وتعتزم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية استخدام الطاقة الشمسية في مشروع تحلية المياه، بحسب الرشيد.