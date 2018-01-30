رئيس أرامكو: نتباحث مع بعض الشركات للتوسع في الهند

ذكرت صحيفة نيكاي نقلا عن الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر أن شركة النفط الوطنية السعودية تدرس الدخول إلى الهند في إطار توسعاتها في آسيا ، قائلةً إن خططا تتعلق بمصفاة نفط هندية تتبلور.

وأضاف الناصر في مقابلة مع نيكاي إيجن ريفيو "تتطلع أرامكو السعودية إلى استثمارات إضافية في الصين. والهند أيضا وجهة مهمة جدا نوليها اهتماما كبيرا، حيث نخوض حاليا مباحثات مع بعض الشركات"، بحسب ما ورد في رويترز.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت أنها تخطط لبيع نحو 5% من أرامكو على أمل جمع نحو 100 مليار دولار أو أكثر في ما سيكون على الأرجح أكبر طرح عام أولي في العالم.

وأكد الناصر "في الوقت الحالي، نحن مستعدون للإدراج في النصف الثاني من 2018".



وكان مسؤولون سعوديون قالوا إنهم قد يدرجون أرامكو في سوق أو أكثر في الخارج مثل نيويورك ولندن وهونغ كونغ إضافة إلى الرياض، وهو ما سيعزز مكانة الشركة عالميا.