ضوء أخضر لـ"التصنيع" لإتمام صفقة بيع "كريستل"

أعلنت شركة "التصنيع" السعودية حصولها على قرار من الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة، يسمح لها بإتمام استحواذ Tronox الأسترالية على Cristal التابعة للتصنيع.

وأوضحت الشركة أنها حصلت على الموافقات المطلوبة في عدة دول من بينها أستراليا والصين، فيما تعمل مع الجهات المختصة في الولايات المتحدة وأوروبا للحصول على الموافقات الرقابية، بعدما أصدرت هيئة التجارة الفيدرالية الأميركية اعتراضاً على إتمام الصفقة.

وكانت التصنيع قد وقعت في ديسمبر اتفاقية لبيع الأصول المتعلقة بنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم إلى Tronox مقابل 6.3 مليار ريال، إضافة إلى 37.6 مليون سهم جديد لصالح Cristal تمثل 24% من شركة Tronox.