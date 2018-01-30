نمو أرباح "الواحة كابيتال" 5% لـ426 مليون درهم بـ2017

أعلنت "الواحة كابيتال"، الشركة الاستثمارية الرائدة والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن نتائجها المالية الأولية للعام 2017 محققةً أرباحاً صافية بقيمة 425.9 مليون درهم، بنمو نسبته 4.6% مقارنة بالعام 2016. ويعود النمو في الأرباح إلى المكاسب المحققة من صفقات البيع التي نفذتها خلال العام الماضي إلى جانب نجاحها في خفض النفقات.

وخلال الربع الرابع من العام 2017، حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 158.1 مليون درهم، بزيادة نسبتها 710.8% مقارنة مع 19.5 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام 2016. ويعود السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة الكبيرة إلى المكاسب التي حققتها الشركة من صفقتي تخارج نفذتهما خلال الربع الرابع أثمرتا عن مكاسب مجمّعة.

وكانت "الواحة كابيتال" قد قامت ببيع حصتها البالغة 93% في وحدة مختبرات الرعاية الصحية الاحترافية للتشخيص "بي إتش دي"، والتي كانت تملكها من خلال "أنجلو أريبيان للرعاية الصحية" التابعة لها، مما حقق لها مكاسب كبيرة. ومنذ استحواذ "الواحة كابيتال" عليها في العام 2013، تمكنت وحدة المختبرات من ترسيخ مكانتها في دولة الإمارات ومضاعفة حجم أرباحها وإيراداتها.

ومن جهة أخرى، توصلت "الواحة كابيتال" إلى اتفاق لبيع كامل حصتها في شركة "إن.بي.أس القابضة المحدودة" التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، إلى شركة ناشيونال إنيرجي سيرفيسيز ريونايتد "إن.إِ.إس.آر"، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "NESR"، مقابل مبلغ نقدي وأسهم. ومن شأن هذه الصفقة تحقيق عائد كبير لشركة "الواحة كابيتال"، إلى جانب تحرير موارد مالية لشركة الواحة كابيتال وستمنحها حصة سائلة في شركة "إن.إ.إس.آر" التي تتمتع اليوم بكافة الإمكانات التي تؤهلها للعب دور رائد في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم.