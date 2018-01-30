"هيرميس" المصرية تفتتح مقرًا جديدًا في بنجلاديش

أعلنت المجموعة المالية هيرميس افتتاح مكتبها التمثيلي الجديد في العاصمة البنجالية دكا لخدمة عملائها من المؤسسات المالية والاستثمارية الراغبة في اقتناص فرص النمو في بنجلاديش.

ويقدم مقر المجموعة المالية هيرميس في بنجلادش فرصة لخدمة عملاء الشركة في أحد الأسواق الأسرع نموًا حول العالم، حيث أن مؤشر الرئيسي لبورصة دكا (DSEX) حقق نموًا بمعدل 23.93% خلال العام الماضي.



وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، أن الشركة أقبلت على التوسع في بنجلاديش استكمالاً لاستراتيجية التوسع بتواجدها المباشر في الأسواق الناشئة والمبتدئة خارج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن شركة تعكف أيضًا على دراسة وتقييم فرص التوسع الجذابة في جنوب الصحراء الأفريقية وجنوب شرق آسيا سعيًا لإضافة سوق جديد على الأقل خلال العام الجاري.



ومن جانبه قال على خالپي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس، أن بنجلاديش أصبحت وجهة جذابة لمجتمع الاستثمار الدولي، وأن الشركة ترى إقبالاً قويًا بين عملائها سواء من المستثمرين الاستراتيجيين أو المهتمين بفرص الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق البنجالية.

وأوضح خالپي أن افتتاح مقر للشركة في بنجلاديش جاء بعد تنظيم زيارات للوفود الاستثمارية إلى السوق البنجالية خلال الأشهر الماضية، حيث أصبح من الواضح أن عملائنا مستعدون لاقتناص الفرص الاستثمارية الجذابة في اقتصاد بنجلاديش، خاصة أن اقتصاد بنجلاديش حقق نموًا يتجاوز 7% خلال العام الماضي، وهو العام السابع على التوالي الذي يشهد نموًا بأكثر من 6%.



وتابع خالپي أن اقتصاد بنجلاديش من المرجح أن يواصل النمو بمعدل 6-7% خلال المرحلة القادمة بفضل مقومات النمو الجذابة ومنها تنافسية صناعات النسيج الموجهة للتصدير، وكذلك سرعة نمو قطاع الأدوية وتوقعات استمراره بفضل انخفاض تكلفة الإنتاج ونمو حجم الصادرات الدوائية، وكذلك زيادة تحويلات المغتربين وازدهار القطاع الاستهلاكي ونمو الطبقة المتوسطة مع تحسن مستويات الشمول المالي في بنجلاديش حيث يتجاوز التعداد السكاني يتجاوز 160 مليون نسمة.