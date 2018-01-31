أرباح "تبريد" الفصلية ترتفع 12% إلى 110 ملايين درهم

ارتفعت أرباح الشركة الوطنية للتبريد المركزي في الإمارات "تبريد" خلال الربع الأخير من العام الماضي بأكثر من 12% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 110 ملايين درهم.

وعلى مدار العام بأكمله، نمت الأرباح بـ9% إلى 400 مليون درهم، وهو ما فاق توقعات وكالة بلومبرغ البالغة 395 مليون درهم.

وأوصى مجلس إدارة "تبريد" بتوزيع أرباح بواقع ثمانية فلوس للسهم، أي أعلى من توزيعات عام 2016 بـ32%.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد" أن الشركة واصلت مسار النمو القوي من الناحية المالية من ناحية الإيرادات وصافي الأرباح وبناء على النتائج الإيجابية أوصي مجلس الإدارة بزيادة أرباح السهم في الجمعية العمومية إلى 8 فلس أي بزيادة 23% مقارنة مع العام الماضي.

وأضاف ثابت أن الزيادة في التوزيعات جاءت تماشيا مع صافي أرباح الشركة والمشاريع الجديدة في الإمارات وخارجها، حيث أن الشركة تتوسع وتبني مشاريع جديدة منها عقد صيانة وتشغيل محطة في مدينة مصدر.

وأشار إلى أن تبريد تنظر لعقود توصيل 65 ألف طن إلى المشاريع بالإمارات وخارجها لعام 2018 -2019، بالإضافة لمحطة في الرياض لتزويد خدمات تبريد ومحطتين في عمان بمسقط وجهات حكومية في أبوظبي.