تعرف على الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة "صافولا"

أعلنت مجموعة "صافولا" عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 30/1/ 2018 بالموافقة على تعيين المهندس أنيس أحمد مؤمنة رئيساً تنفيذياً للمجموعة وذلك بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات المنبثقة من مجلس الإدارة.

هذا وسيباشر مؤمنة أعماله كرئيس تنفيذي لمجموعة صافولا اعتباراً من تاريخ 01/04/ 2018.

كما قرر المجلس في ذات الوقت تكليف المهندس عبد الله محمد نور رحيمي عضو الإدارة الحالي للقيام بمهام الرئيس التنفيذي المكلّف للفترة من 8/2/2018 وحتى تاريخ 31/3/2018، حيث إن استقالة الرئيس التنفيذي الحالي ستسري اعتباراً من يوم 8/2/2018 حسب ما تم إعلانه على موقع السوق المالية تداول بتاريخ 14/11/2017.

علما بأن رحيمي يحمل بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية 1975 شغل سابقا منصب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني حتى مارس 2010. كما سبق أن شغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا قبل حوالي عامين.

تجدر الإشارة إلى أن أنيس مؤمنة يحمل درجة الماجستير في الإدارة الهندسية مع مرتبة الشرف وبكالوريوس في الهندسة المدنية مع مرتبة الشرف وكلاهما من جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأميركية.

كما يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة وعشرين عاماً قضاها في العمل في المؤسسات المالية والخاصة، حيث عمل سابقاً كرئيس تنفيذي لمجموعة سدكو القابضة وقبل ذلك عمل في مجموعة سامبا المالية وكان آخر المناصب التي شغلها في مجموعة سامبا منصب المدير العام ومسؤول الائتمان الأول، كما سبق له العمل أيضاً في شركة بروكتر آند جامبل العالمية.

وخلال فترة عمله، اكتسب خبرة في مجالات عدة شملت التجارة والتعليم والصحة والضيافة والتطوير العقاري والصناعة والنقل والاستثمارات. كما يشغل حالياً عضوية عدد من مجالس إدارات الشركات والمؤسسات المالية. هذا وقد التحق بعدة برامج تنفيذية موسّعة مثل برنامج القيادة العالمية في جامعة هارفارد وبرنامج الإدارة التنفيذية العليا في جامعة كولومبيا بالإضافة إلى برنامج الرؤساء التنفيذيين العالمي في جامعة وارتون.