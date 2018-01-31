فيسبوك يَحظُر إعلانات العملات المشفرة

قررت شركة فيسبوك منع الإعلانات المتعلقة بالعملات المشفرة والطروحات الأولية للعملات المشفرة، كما منعت إعلانات المنتجات المالية الخطرة كبعض أنواع المشتقات.

وبررت "فيسبوك" قرارها الذي سيمتد إلى منصاتها الأخرى، مثل إنستغرام، بأنه عادة ما تكون هذه الإعلانات مرتبطة بممارسات مضللة، حيث في بعض الحالات جمع فيها أفراد أو شركات أموال عبر الطروحات الأولية للعملات المشفرة دون أن تكون مدعومة بمنتج أو خدمة أو شركة.

يشار إلى أن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك كشف عن نيته دراسة الإيجابيات والسلبيات للعملات المشفرة في وقت سابق من هذا الشهر.