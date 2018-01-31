"الإثمار": الأسهم المسموح بإدراجها لن تزيد عن 20%

أشارت شركة "الإثمار القابضة" في بيان لها إلى أن إجمالي نسبة الأسهم المسموح بإدراجها في السوق لن تزيد في أي وقت عن 20%.

وأوضحت أنه يجب أن لا تزيد النسبة القصوى لتملك المستثمرين لأسهم الشركة عن 5% من رأس مال الشركة المصدر.

وأضافت "الإثمار القابضة" أنه على الراغبين بتحويل أسهمهم من بورصة البحرين إلى سوق دبي المالي، أن يتقدموا بطلب لشركة البحرين للمقاصة في بورصة البحرين. وكذلك الأمر بالنسبة للراغبين في تحويل أسهمهم من بورصة الكويت إلى سوق دبي المالي.

إلى ذلك، كشف نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإثمار القابضة، عبدالحكيم المطوع، أن مستثمرين في الشركة قاموا بتحويل 100 مليون سهم إلى بورصة دبي خلال الأسبوع الماضي تبلغ قيمتها 17 مليون دولار، وهو ما يشكل نسبة بنحو 3.5% من إجمالي أسهم شركة الإثمار القابضة، وفقا لما نقلته صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية.

وأضاف المطوع، أن عدد من المساهمين قاموا بالفعل بتحويل أسهمهم من سوق الكويت إلى سوق دبي، معرباً عن اعتقاده أن يكون أداء السهم جاذبا لمستثمرين إماراتيين أيضاً، وآخر ينمن بقية دول المنطقة. وأشار إلى أن مصرف البحرين المركزي سمح لشركة إثمار بتحويل ما يصل إلى 20% من أسهمها في بورصة دبي. وتوقع حركة أكبر على السهم من قبل مساهمي شركة إثمار أنفسهم، إضافة إلى دخول مساهمين جدد، وقال "سوق دبي سوق يغطي منطقة الخليج والشرق الأوسط كاملة، ومن المتوقع أن يكون هناك مساهمين من جميع الجنسيات".

ولفت المطوع إلى أن هذا الإدراج يواكب النتائج الجيدة التي حققتها شركة إثمار القابضة في الأشهر الأخيرة، ونجاح التوجه نحو بالتركيز على العمليات المصرفية الأساسية، وذلك بعد تأسيس "الإثمار القابضة" لكيانين تابعين لها بالكامل إحداهما بنك الإثمار، وهو بنك تجزئة إسلامي يتولى أعمال التجزئة المصرفية الأساسية، والآخر شركة آي بي كابيتال، وهي شركة استثمارية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة الإثمار القابضة أحمد عبدالرحيم: "إن الإثمار القابضة هي شركة تقدم تشكيلة واسعة من الخدمات المتنوعة وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وتخضع لإشرافه، وسيوفر إدراج الأسهم في سوق دبي المالي المزيد من التنوع للمساهمين وسيسمح بالتداول المفتوح لأسهم الإثمار في أسواق جديدة وحيوية وسيخلق فرصاً استثمارية جديدة للمستثمرين في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تم الانتهاء من الإعداد لعملية الإدراج تحت توجيهات مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات وسوق دبي المالي".

يشار إلى أن بنك الإثمار يمتلك ما نسبته 66,6% من بنك فيصل المحدود، وهو بنك تجزئة في باكستان وأسهمه مدرجة في سوق باكستان للأوراق المالية ويعمل البنك بشكل رئيسي في الأنشطة المصرفية للشركات والأفراد والأنشطة المصرفية التجارية. وأدرجت شركة الإثمار القابضة أسهمها للتداول في سوق دبي المالي، حيث بدأ تداول أسهم الشركة تحت رمز التداول (ITHMR)، لتكون بذلك خامس شركة بحرينية تدرج في سوق دبي المالي.