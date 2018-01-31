"تكوين" تتوقع خسارة 19% من رأس المال بـ94 مليون ريال

توقعت شركة تكوين المتطورة للصناعات تكبد خسائر في الربع الرابع من العام 2017 بحوالي 94 مليون ريال ما يمثل نسبة تقريبية حوالي 11% من صافي أصول الشركة المعلنة في القوائم المالية للربع الثالث من العام 2017.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" "لقد تم تقييم هذه الخسائر داخليا بشكل مرحلي بانتظار مراجعتها وتدقيقها من قبل مراجع حسابات الشركة، وقد تصل نسبة الخسارة المتراكمة بسبب هذه الخسارة إلى نسبة 19% تقريباً من رأس مال الشركة وذلك طبقاً لحسابات الشركة الداخلية غير المراجعة وغير المدققة".

ومن المنتظر أن يظهر أثر هذه الخسائر على القوائم المالية السنوية الخاصة بالشركة عن العام 2017، كما سيتضمن إعلان القوائم المالية السنوية عن العام 2017 نسبة الخسائر المتراكمة بعد مراجعتها.

وأوضحت "تكوين" أنها تعمل حاليا على دراسة أسباب هذه الخسارة التي من بينها زيادة مخصصات المخزون وانخفاض المبيعات وزيادة تكاليف المبيعات كما تعمل الشركة على اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة.