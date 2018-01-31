4 اتفاقيات تجمع شركات بارزة في دبي مع أصحاب المشاريع

في إطار جهودها لدعم رواد الأعمال في المنطقة، وتعزيز دور الشركات وأصحاب المشاريع الناشئة في دعم الاقتصاد، نجحت مبادرة "دبي للمشاريع الناشئة"، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة، في جمع شركات بارزة ومشاريع ناجحة في مذكرات تفاهم مشتركة ضمن برنامج "شبكة شراكات الأعمال"، وذلك للتعاون بإيجاد حلول لتحديات الأعمال التي تواجهها هذه الشركات.

وشارك في "شبكة شراكات الأعمال" 4 شركات رئيسية رائدة في إمارة دبي وهي بنك الإمارات دبي الوطني، وغرفة دبي، وفلاي دبي، وشركة " فيات كرايسلر أوتوموبيلز"، حيث عرضت كل شركة التحديات التي تواجهها في عملياتها وأنشطتها، في حين قامت الشركات الناشئة والتي بلغت عددهم أكثر من 130 شركة بتقديم حلول لمعالجة هذه التحديات، مما يفتح الباب واسعاً أمام شراكات ناجحة وحلول متقدمة لتحديات قائمة.

ووقعت غرفة دبي مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة "ديجيتال فالكون" بهدف إدارة وتدقيق محتوى المنصة الإلكترونية لمبادرة “دبي للمشاريع الناشئة”، في حين وقعت شركة " فيات كرايسلر أوتوموبيلز" مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة "لوود مي" عبر تطبيقها بهدف إيجاد حلول ذكية لنماذج الأعمال لتحسين مبيعات السيارات التجارية في منطقة الشرق الأوسط. ووقعت شركة "فول9" مذكرتا تفاهم مشتركة الأولى مع بنك الإمارات دبي الوطني والثانية مع فلاي دبي، حيث ستعمل مع فريق الأمن الإلكتروني في بنك الإمارات دبي الوطني وستعمل مع فلاي دبي لتتبع وتحليل ورصد الموظفين خاصة المتعلقة بأنشطة إدارة المرافق.

ووقعت مذكرات التفاهم جميعها بحضور هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي، وحمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي.

ووقع مذكرة التفاهم بين غرفة دبي وشركة "فالكون ديجيتال" كل من رامي حلواني، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في غرفة دبي وجيرمان قوساكوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "ديجيتال فالكون"، ووقع مذكرة التفاهم بين شركة "فيات كرايسلر أوتوموبيلز“ وتطبيق "لوود مي" كل من الدكتور إيقور إيجوروف، مدير تطوير الأعمال في شركة " فيات كرايسلر أوتوموبيلز“ وسيبستيان ستيفن، صاحب تطبيق "لوود مي"، في حين وقع محمد أمين بلعربي، مؤسس شركة "فول9" مذكرتا تفاهم مشتركة الأولى مع أحمد الشرياني، نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات والعقارات في بنك الإمارات دبي الوطني، والثانية مع محمد حارب المهيري، نائب رئيس تنفيذي أول للمشتريات والمرافق في فلاي دبي.

وستمكن هذه الاتفاقيات أصحاب المشاريع الناشئة من اكتساب مميزات عدة مثل تطوير مشاريعهم حيث أنهم سيعملون مع هذه الشركات لمدة سنة وبالتالي سيكتسبون الخبرة والمهارات اللازمة للعمل على تطوير مشاريعهم الخاصة، وكسب الفرص لعرض وتقديم وتسويق مشروعهم التجاري على المؤسسات البارزة في الإمارة.

وقال هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي أن عدد الشركات الناشئة في دولة الإمارات نما بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي، مؤكداً أن جيل الشباب ينظرون لريادة الأعمال كبديل للعمل التقليدي، لافتاً إلى أن دبي أصبحت اليوم مركزاً رائداً للشركات الناشئة وريادة الأعمال والذين يرغبون بتأسيس تواجد لها في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعتبر "دبي للمشاريع الناشئة"، التي أطلقتها الغرفة خلال العام 2016، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تعمل تحت مظلة مدينة دبي الذكية، وتجسد قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حيث تعتبر مصدراً رئيسياً لرواد الأعمال في دبي، ويمكن للزوار الاطلاع على فرص العمل الجديدة، كما يمكن الاشتراك بأهم الأحداث التي تركز على التكنولوجيا، والدورات ولقاءات وغيرها من المعلومات المتطورة الهامة.

وتدعم "دبي للمشاريع الناشئة" استراتيجية غرفة دبي الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكار، حيث أطلقت الغرفة في عام 2015، استراتيجية الابتكار الهادفة إلى تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي. كما تواصل الغرفة جهودها في دعم أصحاب المشاريع من خلال برنامج "تجار دبي"، والذي يعمل على تطوير أفكار رجال الأعمال الإماراتيين بما يخدم بيئة العمل في دبي.

