أرباح "شل" الفصلية ترتفع إلى 4.3 مليار دولار

قالت شركة رويال داتش شل اليوم الخميس إن أرباحها زادت إلى أكثر من المثلين في الربع الأخير من عام 2017 لتبلغ 4.3 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلا عن التوقعات بدعم ارتفاع أسعار وإنتاج النفط والغاز.



وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين، بناء على التكلفة الحالية للإمدادات ومع استثناء بنود محددة، 140 في المئة من 1.795 مليار دولار.



وبلغ متوسط توقعات المحللين الذي قدمته الشركة 4.24 مليار دولار.



وقالت الشركة البريطانية الهولندية إنها تحملت تكاليف بقيمة ملياري دولار بسبب نظام الضرائب الأمريكي الجديد.



وعلى أساس سنوي، ارتفعت أرباح شل إلى أكثر من المثلين لتبلغ 15.76 مليار دولار من 7.185 مليار دولار.

