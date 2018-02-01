البحري تستلم "لوهة" ناقلة نفط عملاقة جديدة

استمراراً لانطلاقتها القوية منذ بداية العام 2018، رحبت البحري، الشركة الرائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجستية اليوم بناقلة النفط العملاقة "لوهة"، التي رفعت حجم أسطول الشركة من السفن متعددة الاستخدامات إلى 90 سفينة، وبالتالي تعزيز كفاءته في مجال نقل النفط على الصعيد العالمي.

وتُعَد "لوهة" ثاني ناقلات النفط العملاقة الخمس التي من المقرر استلامها هذا العام من الشركة الكورية الجنوبية هيونداي للصناعات الثقيلة.



وأشارت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول"، إلى أن الناقلة المستلمة هي إحدى ناقلات النفط العملاقة الخمس الممولة بترتيب من بنك ستاندرد تشارترد وتمويل كل من بنك ستاندرد تشارترد والبنك العربي الوطني وبنك أبوظبي الوطني وبنك البلاد حسب الإعلان المنشور في تداول بتاريخ 1 ربيع الأول 1438هـ الموافق 30 نوفمبر 2016.

وتوقعت "البحري" أن يبدأ التشغيل التجاري لناقلة "لوهة" في شهر مارس وأن يظهر الأثر المالي في الربع الأول من العام الجاري .

وجرى استلام الناقلة "لوهة" خلال حفل أقيم بتاريخ 1 فبراير 2018 في كوريا الجنوبية وتحديداً في حوض موكبو البحري التابع لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مقاطعة جنوب جيولا.

وتبلغ حمولة "لوهة" 300 ألف طن متري، وهي واحدة من ناقلات النفط العملاقة العشر التي تقوم شركة هيونداي للصناعات الثقيلة ببنائها، مع تبقي 3 ناقلات سيتم استلامها خلال النصف الأول من العام 2018، وذلك بموجب صفقة البحري التي وقعتها مع الشركة الكورية الجنوبية ضمن إطار خطة البحري الطموحة للنمو والتوسع.

ومع استلام الناقلة الجديدة "لوهة"، يصبح إجمالي حجم أسطول شركة البحري 90 سفينة بما فيها 43 ناقلة نفط عملاقة، و36 ناقلة كيماويات ومنتجات بترولية، و6 ناقلات متعددة الاستخدامات، وكذلك 5 ناقلات للبضائع السائبة.

الأمر الذي يعزز من مكانة البحري كأكبر شركة مالكة ومُشغلة لناقلات النفط العملاقة في العالم.

وتأتي هذه الخطوة متوافقة مع دور الشركة تجاه تحقيق رؤية المملكة 2030، وسعيها لتعزيز موقع المملكة باعتبارها البوابة الإقليمية لثلاث قارات في مجال الخدمات اللوجستية".

وكانت الشركة قد تسلمت بتاريخ 22 يناير 2018 ناقلة النفط العملاقة "كسّاب"، أولى السفن الخمس لهذا العام، وذلك في غضون أيام بعد تولي المهندس عبدالله بن علي الدبيخي لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة البحري.