لعبة "سويتش" ترفع أرباح "نينتندو" الفصلية لمليار دولار

أعلنت شركة نينتندو اليابانية لألعاب الفيديو عن أكبر أرباح تشغيلية للربع الثالث في ثماني سنوات، مدفوعة بطلب قوي على جهازها الجديد سويتش، وقالت إنها تتوقع أن الأرباح السنوية ستتجاوز تقديراتها السابقة.

وأدى تنامي شعبية سويتش، الذي يمكن استخدامه كجهاز محمول أو في المنزل، إلى تضاعف سعر سهم نينتندو تقريبا ليصل إلى أعلى مستوياته في تسع سنوات منذ إطلاق الجهاز في مارس الماضي.

وقالت نينتندو إن مبيعات سويتش من المرجح أن تبلغ 15 مليون وحدة في السنة المالية التي تنتهي في مارس وأن تقفز إلى 20 مليون وحدة في السنة القادمة، وهو ما يذكي الآمال بتكرار قصة النجاح التي حققها جهاز "وي" الذي أطلق في أواخر 2006 وبلغت مبيعاته أكثر من 100 مليون وحدة.

وقال تاتسومي كيميشيما رئيس نينتندو "مبيعات سويتش في موسم العطلات أقوى مما كان متوقعاً، في اليابان والولايات المتحدة وأوروبا".

ودفع طلب قوي جدا على سويتش الأرباح التشغيلية لنينتندو لتتضاعف أربع مرات تقريبا إلى 116.50 مليار ين، ما يعادل 1.07 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية. وهذه هي أعلى أرباح للأشهر الثلاثة من أكتوبر إلى ديسمبر منذ عام 2009.

وتجاوزت النتائج متوسط تقديرات ستة محللين شملهم استطلاع لتومسون رويترز آي/بي/إي/إس والبالغ 67 مليار ين.

ورفعت الشركة التي مقرها كيوتو توقعاتها للأرباح للسنة المالية التي تنتهي في مارس القادم إلى 160 مليار ين من 120 مليار ين مقارنة مع متوسط التقديرات البالغ 144 مليار ين.

وكانت الأرباح السنوية لنينتندو قد سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 555 مليار ين في السنة المالية المنتهية في مارس 2009 مدفوعة بمبيعات (وي).