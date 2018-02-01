ما سبب قضاء المستخدمين 50 مليون ساعة أقل على فيسبوك؟

نمت الأرباح الصافية لشركة فيسبوك بـ20% خلال الربع الأخير من العام الماضي لتبلغ 4.27 مليار دولار في حين نمت الإيرادات بـ47% إلى نحو 13 مليار دولار لتتجاوز توقعات المحللين.

وطمأنت فيسبوك المستثمرين أمس الأربعاء بأن نشاطها للإعلانات الرقمية سيظل يحقق ربحية عالية على الرغم من انخفاض معدل استخدام شبكة التواصل الاجتماعي وتعديلات على خدمتها الشهيرة للبث الإخباري.



وقالت الشركة في تقرير نتائج الأعمال إن إجمالي إيراداتها الفصلية قفز 47% على أساس سنوي إلى 12.97 مليار دولار، وذكر مسؤولون تنفيذيون في مؤتمر عبر الهاتف أنهم يرون مزيدا من الفرص لجني أموال حتى وإن تقلص الوقت الذي يقضيه المستخدمون على فيسبوك.



وتساءل محللون بشأن مدى مرونة أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم والتي تجري تغييرات على منتجاتها لمنع تأثير حملات أجنبية كتلك التي تقول إن روسيا قامت بها.



وأجرت فيسبوك تعديلات على خدمة البث الإخباري لأسباب من بينها ما كشفت عنه الشركة العام الماضي من أن بعض العملاء الروس استخدموا شبكة التواصل الاجتماعي للتأثير على الناخبين الأميركيين في الفترة من 2015 إلى 2017 وهو ما تنفيه موسكو. وقالت فيسبوك إن 126 مليون أميركي ربما شاهدوا إعلانات ومنشورات سياسية مدعومة من روسيا.

وقد جاءت هذه النتائج على الرغم من تغيرات في كيفية نشر الفيديوهات أدت الى تراجع عدد الساعات التي يمضيها المستخدمون على الموقع بـ50 مليون ساعة يوميا.

وقد توجهت فيسبوك لطمأنة المستثمرين بأن هذه التغيرات لن تؤثر على الإعلانات الإلكترونية وإنما ستكون في مصلحة المستخدمين على المدى الطويل.

وأكد المدير المالي للشركة أن متوسط سعر الإعلان الإلكتروني نما بـ43% خلال الربع الأخير كما شهدت تحسنا في النوعية.

وارتفع عدد مستخدمي فيسبوك النشطين يوميا 14% إلى 1.40 مليار مقارنة مع مستواه قبل عام لكنه جاء دون توقعات المحللين البالغة 1.41 مليار في الربع الأخير من العام وفقا لبيانات مالية وشركة فاكتست للتحليلات.



وبلغ إجمالي إيرادات الإعلانات 12.78 مليار دولار في الربع الأخير المنتهي في 31 ديسمبر، مقارنة مع 12.30 في تقديرات المحللين. وشكلت إيرادات إعلانات المحمول 89% من إجمالي مبيعات الإعلانات، ارتفاعا من 84% قبل عام.



وفي الربع الأخير من العام الماضي، زاد صافي الربح العائد لمساهمي فيسبوك إلى 4.27 مليار دولار أو 1.44 دولار للسهم في الربع الأخير المنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول من 3.56 مليار أو 1.21 دولار للسهم قبل عام.



ومع استثناء مخصصات الضرائب، بلغ ربح الشركة 2.21 دولار للسهم ليفوق توقعات المحللين البالغة 1.95 دولار. وقالت فيسبوك إنها زادت مخصصاتها لضرائب الدخل لعام 2017 بواقع 2.27 مليار دولار في ضوء التعديلات الضريبية بالولايات المتحدة.