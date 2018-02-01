مجددا..محكمة لندن تصدر حكما لصالح حملة صكوك دانة غاز

قال مصدر مطلع إن المحكمة العليا في لندن حكمت مجددا لصالح الدائنين اليوم الخميس في نزاع حول ما إذا كانت شركة الطاقة الإماراتية دانة غاز يجب أن تسدد استحقاقات صكوك بقيمة 700 مليون دولار.



ورفض القاضي جورج ليجات محاولة من الشركة لإلغاء قراره الذي أصدره في نوفمبر تشرين الثاني بأن تعهد شراء الصكوك ساري المفعول وواجب النفاذ.



ولم يصدر على الفور تعقيب من دانة غاز.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز باتريك ألمان وارد قد ذكر في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس"، إن الشركة ستقوم في نهاية الشهر الجاري الفائت باستئناف الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة البريطانية في قضية الصكوك.

وكانت محكمة بريطانية قد قضت في ديسمبر الماضي بأن تقوم دانة غاز بسداد كامل القيمة الاسمية للصكوك.

وأشار إلى أن الحكم البريطاني الأخير قضى بسداد دانة غاز القيمة الاسمية الكاملة للصكوك، وهناك طعنان، لا أريد أن أعقد الأمور كونها معقدة بعض الشيء، وقد باشرت المحكمة البريطانية في القضية دون مشاركة دانة غاز، بعد أن منعتها المحكمة في الشارقة.

وأضاف "ولكن قرر القاضي في بريطانيا المضي قدما دون دانة غاز، الأمر الذي طعنته ورفضته الشركة، وبعد ذلك في نوفمبر، حكمت المحكمة البريطانية استنادا على ما تم تقديمه، ولم تعترض دانة غاز على ذلك كونها لم تتمكن من الظهور أمام القاضي".