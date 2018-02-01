"الوطنية"توقع عقدا مع البنك الأهلي لتقديم تغطية تأمينية

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين توقيع عقد مع البنك الأهلي التجاري لتوفير تغطية تأمينية للمركبات التي يقوم البنك ببيعها من خلال برنامج التمويل التأجيري المعتمد لديه على أن تبدأ التغطية في 01 فبراير 2018 ولمدة عام ميلادي واحد.

ومن المتوقع أن تتجاوز الأقساط السنوية لهذا العقد 5% من إيرادات الشركة.

وتفيد الشركة ، في بيان لها على موقع "تداول"، بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة، ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا العقد على الأداء المالي للشركة لعام 2018 بدءاً من الربع الأول.

علماً بأنه لا يمكن تحديد الأثر المالي بدقة وذلك نظراً لاختلاف قيمة طلبات التأمين الشهرية المستلمة من قبل العميل .