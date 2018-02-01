أرباح الحمادي تقفز إلى 30 مليون في الربع الأخير من 2017

أعلنت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-12-2017 (اثنا عشر شهراً) عن تحقيق صافي ربح بلغ 30 مليون ريال خلال الربع الرابع بزيادة قدرها 193.51% عن الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن ارتفاع الربح التشغيلي وصافي الربح في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى أنه في الربع الرابع من العام السابق تم أخذ مخصص إضافي للديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 18.5 مليون ريال، حيث لم يتم أخذ هذا المخصص في نفس الربع من العام الحالي لعدم الحاجة له.

ويعود انخفاض الربح الإجمالي في الربع الحالي، مقارنة بنفس الربع من العام السابق إلى ارتفاع التكاليف المباشرة بنسبة 9% نتيجة الزيادة في عدد الموظفين من الكادر الطبي وغير الطبي والخاص بتجهيز مستشفى الحمادي فرع النزهة.

وبلغت أرباح العام 2017 بأكمله 108 ملايين ريال، بزيادة 48% عن العام الأسبق.

إلى ذلك، قامت الشركة أخيراً بتوقيع اتفاقية استحواذ لشراء كامل حصص الشركاء في شركة الخدمات الطبية المساندة المحدودة مقابل 48 مليون ريال سعودي، وكشفت الشركة أنه سيتم تمويل الاستحواذ عن طريق التمويل الذاتي للشركة.

وتتضمن اتفاقية الاستحواذ الترتيبات النظامية والتعاقدية اللازمة والحصول على الموافقات من الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك وزارة التجارة والاستثمار للبدء في إجراءات نقل ملكية كامل حصص الشركاء البائعين وإتمام عملية الاستحواذ. ومن المتوقع سيظهر الأثر المالي لهذا الاستحواذ على النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية 2018م.