الخام الأميركي يعزز مكاسبه بدعم من تخفيضات الإنتاج

ارتفع النفط لليوم الثالث على التوالي، اليوم الجمعة، بعدما أظهر مسح امتثالا قويا بتخفيضات الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا، ما بدد المخاوف بشأن زيادة الإنتاج الأميركي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 24 سنتا، أو ما يعادل 0.3% إلى 69.89 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا، أو ما يعادل 0.5%، إلى 66.13 دولار للبرميل.

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج أوبك ارتفع في يناير من أدنى مستوى في ثمانية أشهر، حيث بددت زيادة إمدادات نيجيريا والسعودية المزيد من التراجع في إنتاج فنزويلا ومستوى الامتثال القوي باتفاق خفض الإمدادات.

وضخت المنظمة 32.4 مليون برميل يوميا في يناير بحسب المسح، بارتفاع قدره 100 ألف برميل يوميا مقارنة مع ديسمبر.

بيد أن المسح أظهر أن مستوى امتثال المنتجين المشاركين في الاتفاق ارتفع 138% من 137% في ديسمبر، بما يشير إلى أن التزام الدول المشاركة لا يفتر حتى في الوقت الذي بلغت فيه أسعار الخام أعلى مستوى منذ عام 2014.

وقالت إدارة معلومات الطاقة هذا الأسبوع إن إنتاج الخام الأميركي تجاوز عشرة ملايين برميل يوميا في نوفمبر للمرة الأولى منذ عام 1970.