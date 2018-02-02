شانجان فورد تستدعي أكثر من 500 ألف سيارة في الصين

ينوي المشروع الصيني المشترك لفورد موتور استدعاء أكثر من 500 ألف سيارة بسبب مشاكل تتعلق بالمكابح لتفاقم معاناة شركة صناعة السيارات الأميركية في الوقت الذي تواجه فيه تحديات متزايدة في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وقالت الإدارة العامة للرقابة على الجودة والتفتيش والحجر الصحي في الصين على موقعها الإلكتروني، إن عملية الاستدعاء التي ستبدأ في 25 فبراير مرتبطة بمشكلات تتعلق بالمواد المستخدمة في أنابيب المكابح قد تؤثر على مسافات وقف حركة السيارة.

وقالت الإدارة إن شانجان فورد، مشروع سيارات الركاب المشترك لفورد مع تشونغتشينغ شانجان أوتوموبيل، ستستدعي 371 ألفا و371 سيارة من طرز مونديو و195 ألفا و796 سيارة من طراز إيدج الرياضية متعددة الاستخدامات.

وأكدت فورد في بيان أن عمليات الاستدعاء هدفها "معالجة مشكلة تتعلق بأنابيب المكابح في سيارات معينة من طرازي إيدج ونيو مونديو".