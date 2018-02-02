"سوني" تحقق أرباحاً فصلية بـ3.20 مليار دولار

أعلنت شركة سوني اليابانية، اليوم الجمعة، ارتفاع أرباحها التشغيلية في الربع الثالث من السنة المالية إلى نحو أربعة أمثال بفعل نمو الطلب على إنتاجها من أجهزة استشعار الصور ورفعت توقعاتها لأرباح السنة بأكملها.

وحققت شركة الإلكترونيات أرباحا تشغيلية بلغت 350.8 مليار ين، ما يعادل 3.20 مليار دولار في الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر ارتفاعا من 92.4 مليار ين قبل عام.

ويعد هذا أكبر ربح فصلي تحققه سوني في الربع الثالث على الإطلاق ويتجاوز بكثير متوسط توقعات المحللين بتحقيق ربح قدره 240.8 مليار ين.

ورفعت سوني توقعات الأرباح للسنة المنتهية في مارس إلى 720 مليار ين من 630 مليار ين، وهو أفضل مستوى على الإطلاق في تاريخ الشركة الممتد منذ 72 عاما.