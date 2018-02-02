4.2 مليار درهم أرباح "ماجد الفطيم" بنمو 1%

أعلنت شركة "ماجد الفطيم" عن تحقيق نتائج جيدة رغم تحديات سوق الأعمال خلال العام الماضي، حيث ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 8% إلى 32.2 مليار درهم، مع ارتفاع أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1% إلى 4.2 مليار درهم.

ويعود معدل الزيادة المتباطئ بالمقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى تغيير مزيج الأعمال عبر المجموعة، ونمو وحدة أعمال تجارة تجزئة السلع الاستهلاكية بوتيرة أسرع من وحدات أعمال العقارات والتي تمثل الهامش الربحي الأكبر، وفقا لما نقلته صحيفة "الخليج".

وفي حال ثبات أسعار الصرف، كان إجمالي إيرادات المجموعة سيحقق نمواً بنسبة 14% فيما كانت نسبة نمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ستبلغ 5%. ويعود الفرق بصورة كبيرة إلى تعويم الجنيه المصري خلال الربع الأخير من عام 2016. وتواصل الشركة الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغ إجمالي قيمة الأصول 59.4 مليار درهم، فيما بلغ صافي الدين 10.4 مليار درهم.

وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة": "تشهد أعمال المجموعة والأسواق التي نعمل فيها تغيراً سريعاً في ظل الابتكار . وفي الوقت نفسه نرى المنطقة على أعتاب فرص جديدة سوف تنشأ عن طريق التغير المستمر في رغبات العميل تجاه تجربة التسوق والتقدم التكنولوجي، إلى جانب التنافسية التي أصبحت عالمية النطاق. وعلى الرغم من كل هذه التحديات، قدمت ماجد الفطيم أداءً قوياً ومتماسكاً نتيجة لاستراتيجية النمو الواضحة والمحددة، اعتماداً على تقديم تجارب عملاء غير مسبوقة وبناء القدرات وتنمية الثروات البشرية".

وسجّلت "ماجد الفطيم العقارية" نمواً بنسبة 3% في الإيرادات لتصل إلى 4.6 مليار درهم في نهاية عام 2017، وجاء ذلك بشكل رئيسي نتيجةً للأداء القوي لأعمال مراكز التسوق. وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 3% إلى 2.9 مليار درهم، لتساهم بنسبة 69% من إجمالي أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وفي حال ثبات أسعار الصرف، كان إجمالي إيرادات الشركة سيحقق نمواً بنسبة 6% فيما كانت نسبة نمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ستبلغ 5%. واستقبلت الشركة خلال العام 186 مليون عميل بزيادة 6% مقارنة بعام 2016.