الحمادي تقترب من تعيين غولدمان مستشاراً للصفقة مع رعاية

كشفت مصادر لوكالة بلومبرغ أن شركة "الحمادي للتنمية والاستثمار" اقتربت من تعيين "غولدمان ساكس" لتقديم المشورة بشأن صفقة اندماج محتملة مع الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية".

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي بعد.

ومن المرجح أن تعمل "الشركة الوطنية للرعاية الطبية" مع شركة JP Morgan Chase بشأن هذه الصفقة.

وكانت قد صرحت كل من "الحمادي للتنمية والاستثمار" و"الشركة الوطنية للرعاية الطبية" في وقت سابق، أنهما تجريان محادثات أولية بشأن عملية الاندماج التي قد تؤدي إلى إنشاء شركة بقيمة سوقية تصل إلى 1.9 مليار دولار.

وكانت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار قد أعلنت النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-12-2017 (اثنا عشر شهراً) عن تحقيق صافي ربح بلغ 30 مليون ريال خلال الربع الرابع بزيادة قدرها 193.51% عن الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن ارتفاع الربح التشغيلي وصافي الربح في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى أنه في الربع الرابع من العام السابق تم أخذ مخصص إضافي للديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 18.5 مليون ريال، حيث لم يتم أخذ هذا المخصص في نفس الربع من العام الحالي لعدم الحاجة له.