رفع رأسمال"صدارة" لـ35.6 مليار ريال عبر قروض من الشركاء

أعلنت شركة صدارة للخدمات الأساسية، المملوكة بشكل غير مباشر، وبنسبة 100%، من قبل شركة صدارة للكيميائيات (صدارة)، عن قيام صدارة بتعديل بنود عقد تأسيسها، وذلك في تاريخ 14/05/1439هـ، الموافق 31/01/2018، للتوافق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3، وتاريخ 28/01/1437هـ.

كما أن تلك التعديلات تعكس الزيادة في رأس مال صدارة، وفقاً لتوصية وموافقة الشركاء في صدارة، وهما شركة الأداء المميز للكيماويات وشركة داو العربية السعودية القابضة بي. في.، في تاريخ 01/04/1439هـ، الموافق 19/12/2017.

وقد قامت صدارة بزيادة رأس مالها من 34,875,000,000 ريال سعودي إلى 35,625,000,000 ريال سعودي. وهذه الزيادة هي عبارة عن قروض مقدمة من الشركاء ، حسبما هو موضح في الشهادة الصادرة من المحاسب القانوني لصدارة.

وقد زاد عدد الأسهم، التي تبلغ قيمتها الاسمية عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد، من 3,487,500,000 سهماً إلى 3,562,500,000 سهماً.

ولم يطرأ أي تغيير على نسب ملكية الشركاء في رأس مال صدارة بعد هذه الزيادة، إذ تظل ملكية شركة الأداء المميز للكيماويات بنسبة 65%، وملكية شركة داو العربية السعودية القابضة بي. في. بنسبة 35%.

ولم ينجم عن زيادة رأس مال صدارة أي أثر مالي على شركة صدارة للخدمات الأساسية.