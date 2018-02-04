HC المصرية ستنهي إدارة استحواذات بـ3 مليارات جنيه

قال حسين شكري، رئيس مجلس إدارة اتش.سي للأوراق المالية والاستثمار المصرية، إن الشركة تعمل على الانتهاء من ترتيب صفقات استحواذ بنحو ثلاثة مليارات جنيه (169.2 مليون دولار) داخل مصر وخارجها في الربع الأول من العام.

وأوضح شكري الذي يملك 69 بالمئة من أسهم اتش.سي في مقابلة مع رويترز بمكتبه بالقاهرة "لدينا أربع صفقات في طور الانتهاء، اثنتان منها نمثل فيهما الطرف البائع لمشترين من أوروبا والشرق الأقصى والشرق الأوسط على شركات في مصر بقطاعات البتروكيماويات والمعدات الطبية بقيمة مليار جنيه لكل صفقة".

"ولدينا عملية مهمة في الخليج نمثل فيها مستثمرا سعوديا يستحوذ على 30 بالمئة من شركة كويتية في قطاع البترول، وتقدر الصفقة بنحو 50 مليون دولار، كما نقوم بإعادة هيكلة لشركة كبيرة في قطاع الأغذية والمشروبات في مصر".

وتعد شركة اتش.سي من أكبر بنوك الاستثمار في مصر، وتعمل في مجال الاستثمار وإدارة الأصول وتداول الأوراق المالية في مصر والإمارات العربية المتحدة، ويبلغ حجم الأصول التي تديرها نحو 5.5 مليار جنيه.

وقال شكري إن الشركة وقعت 3 عقود مع مستثمرين في الخليج للقيام بدور المستشار المالي في شراء شركات بالمنطقة العربية في قطاعات الأغذية والتعليم خلال 2018 بجانب عقد مع مستثمر في مصر لبيع شركته الصناعية.

لكنه لم يكشف عن هوية أي من الشركات ذات الصلة أو المستثمرين. وتقدم اتش.سي المشورة المالية في مجال عمليات الاستحواذ.

وأضاف شكري أن اتش.سي تستهدف زيادة الأصول تحت الإدارة من "5.5 مليار جنيه بنهاية 2017 إلى نحو 6.5 مليار جنيه خلال 2018".

كان شكري أبلغ رويترز من قبل أن شركته ستدخل نشاط التأجير التمويلي في 2017 بمحفظة متوقعة 500 مليون جنيه لكن هذا لم يحدث حتى الآن، ما عزاه إلى أن "أسعار الفائدة كانت طاردة لأي نشاط تأجير تمويلي، ولذا لم نبدأ النشاط بعد. وأتوقع خفض الفائدة بين 500 و600 نقطة أساس هذا العام، وذلك قد يساعدنا للبدء في النشاط وقد يكون ذلك مع شركاء لنا".

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة نحو 700 نقطة أساس بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

التأجير التمويلي نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75 بالمئة من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية.

وعن مدى تأثير الانتخابات الرئاسية المقبلة على الاستثمارات الأجنبية في مصر أو على سوق المال قال شكري إنها لن تؤثر على المستثمرين.