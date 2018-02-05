"أبراج" تعيّن "كيه.بي.إم.جي" لفحص صندوق رعاية صحية

أعلنت مجموعة أبراج كابيتال، ومقرها دبي، تعيين KPMG لمراجعة حسابات صندوق الرعاية الصحية (AGHF) التابع لها، والذي تبلغ قيمته مليار دولار، وذلك بعد خلافات مع عدد من المستثمرين الدوليين فيه.

وأشارت مجموعة أبراج إلى أنها واثقة من أن عملية التدقيق، ستؤكد أن الأموال مسجلة في الحسابات، ومستخدمة بالشكل الملائم.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر الأسبوع الماضي، أن أربعة مستثمرين في الصندوق، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس والبنك الدولي، كلفوا مدققا بتتبع كيفية إدارة اموالهم.

وكشف بيان الشركة أنه نظرا إلى افتقار قطاع الرعاية الصحية في الأسواق النامية للأدوات والمعدات اللازمة، فضلا عن الحاجة إلى تطوير مشاريع جديدة وتطوير البنية التحتية، فإنه يصعب التنبؤ باستثمارات رأس المال مقارنة باستثمارات صناديق الأسهم الخاصة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الفرصة لإحداث تغيير منهجي في تلك الأسواق عن طريق بناء أنظمة صحية متكاملة أكبر بكثير من الفرص المتوقع تحقيقها من صناديق الأسهم النموذجية.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع أموال المستثمرين مخصصة لاستثمارات الصندوق المعتمدة. ولم يتم استثمار بعض الأموال بالسرعة المتوقعة نتيجة للتطورات السياسية والتنظيمية غير المتوقعة في العديد من الأسواق التي يستثمر فيها الصندوق. وقد تم إبلاغ المستثمرين بشكل منتظم عن هذه التأخيرات من خلال التقارير الفصلية العامة للشركاء ووسائل أخرى.

وتسمح شروط اتفاقية الشراكة المحدودة للصندوق بالاحتفاظ بجزء من رأس المال في الحالات التي يتأخر فيها الاستثمار، لكنه لا يزال معتمداً وغير ملغيّ. ومع ذلك، وعقب مناقشات مع المستثمرين، أعادت مجموعة أبراج الأموال غير المستثمرة إلى جميع المستثمرين في نهاية ديسمبر 2017.

ووصفت الشركة التقارير الإعلامية في شأن الصندوق بأنها غير دقيقة ومضللة.