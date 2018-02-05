أوراسكوم للإنشاءات تضيف عقوداً بـ650 مليون دولار

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد للإنشاءات أنها قد أضافت عقودا جديدة قيمتها 650 مليون دولار أميركي إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ خلال الربع الأخير من عام 2017.

وتمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخاصة مصر النسبة الأكبر من هذه العقود الجديدة التي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 580 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى حصول الشركة في الولايات المتحدة الأميركية على مشروعات جديدة بقيمة حوالي 70 مليون دولار من القطاع الخاص.

وقال أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي للشركة، "إننا نستمر في تنفيذ استراتيجيتنا في الحصول على مشروعات ذات جودة لدينا فيها ميزة تنافسية، ونفخر أيضاً بشكل خاص باستثمارنا الأخير في محطة إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات".