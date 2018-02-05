تراجع خسائر "الكابلات السعودية" لـ 62% من رأس المال

أعلنت مجموعة الكابلات السعودية، نتائجها المالية عن الربع الأول من 2017 والتي تظهر تراجع الخسائر المتراكمة بنسبة 60% عن الربع الأول من 2016 من قيمة 58.7 مليون ريال إلى 23.66 مليون ريال، كما تراجعت نسبة هذه الخسائر إلى نحو 62% من رأسمال الشركة.

وذكرت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية اليوم أن فترة الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي، شملت إبرام عقد شراء للألمنيوم من شركة مرتبطة هي شركة ميدال للكابلات بمبلغ 9.93 مليون ريال.

وتضمنت البيانات مصروفات مشتركة حسب التكلفة تم دفعها لشركة زينل بمبلغ 3,150 مليون ريال سعودي وهي مصروفات دفعتها شركة زينل نيابة عن شركة الكابلات السعودية تتعلق برسوم استشارات ومستشارين ومصروفات أعمال أخرى.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة في 31 مارس 2017م مبلغ 474.77 مليون ريال سعودي، تشكل 62.45% من رأس المال (تم حساب ربحية السهم بناء على رأس المال السابق 760 مليون ريال )، ولكن وبتاريخ 01 مايو 2017م، أوصى مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة بامتصاص الخسائر المتراكمة للشركة حتى 355.89 مليون ريال.

وقد وافقت هيئة السوق المالية على هذا التخفيض بتاريخ 08 مايو 2017م وتمت الموافقة على التخفيض بواسطة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 04 يونيو 2017.