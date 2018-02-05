قفزة مفاجئة لأرباح "بترورابغ" الفصلية لـ641 مليون ريال

تضاعفت أرباح شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" بنحو 3 مرات للربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبق، لتبلغ 641 مليون ريال.

وتضاعفت أرباح الشركة لعام 2017 بنحو 40 مرة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2016 لتصل إلى نحو 1.400 مليار ريال.

وأتت النتائج السنوية أعلى من متوسط توقعات المحللين، والبالغ 985 مليون ريال.

وأشارت "بترورابغ" إلى أن ارتفاع الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى استقرار عمليات الإنتاج في المجمع الصناعي والتحسن المستمر في مؤشرات الأداء التشغيلي لكافة وحدات الإنتاج والتحسن المستمر في مؤشرات الأداء التشغيلي لكافة وحدات الإنتاج مما أدى إلى زيادة الإنتاج والمبيعات لكل من المنتجات المكررة والبتروكيماوية بالإضافة إلى تحسن متوسط أسعار بيع المنتجات البتروكيماوية وتحسن طفيف في هامش الربح للمنتجات المكررة والذي ساهم في زيادة الربحية.

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى استقرار عمليات الإنتاج في المجمع الصناعي والتحسن المستمر في مؤشرات الأداء التشغيلي لكافة وحدات الإنتاج مما أدى إلى زيادة الإنتاج والمبيعات على الرغم من الإيقاف المجدول لوحدة معالجة زيت الغاز بالهيدروجين في عام 2017، بالإضافة إلى تحسن متوسط أسعار بيع المنتجات البتروكيماوية والذي ساهم في زيادة الربحية، على الرغم من انخفاض جزئي في هامش الربح للمنتجات المكررة.

فيما عزت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض المبيعات للمنتجات المكررة نتيجة الإيقاف المجدول لوحدة معالجة زيت الغاز بالهيدروجين. بالإضافة إلى ذلك شهد الربع الحالي انخفاضاً في هامش الربح للمنتجات المكررة. وقابل ذلك جزئياً تحسن أسعار بيع المنتجات البتروكيماوية.