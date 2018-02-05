مكاسب بـ7% لسهم "دار الأركان" بعد نتائج فصلية قوية

ارتفع سهم شركة "دار الأركان" للتطوير العقاري في تداولات السوق السعودي اليوم بنسبة 7% بعد أن حققت الشركة نتائج فصلية قوية.

وتضاعفت أرباح دار الأركان أكثر من 8.5 مرة خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالربع المقابل من العام الأسبق، حيث تجاوزت الأرباح 320 مليون ريال.

وأرجعت الشركة هذه القفزة في الأرباح إلى ارتفاع مبيعات العقارات وإلى ارتفاع إيرادات إيجار العقارات.

وأوضحت الشركة أن الارتفاع في أعباء التمويل تم تعويضه جزئيا بانخفاض مصاريف التشغيل والإيرادات الأخرى غير التشغيلية والتي تم تحقيقها من بعض المرابحات الاسلامية.

أما على مدار عام 2017 فقد تضاعفت أرباح دار الأركان مرتين ونصف مقارنة بأرباح 2016 إلى أكثر من 553 مليون ريال.