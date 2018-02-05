"علي بابا" تشتري حصة 8% في أكبر سلسلة مشغل سينما

أعلنت مجموعة "علي بابا" عن شراء حصة في أكبر سلسلة مشغل سينما، مجموعة واندا أو " Dalian Wanda Group"، حيث تحولت مجموعة الملياردير وانغ جيانلين للتطوير العقاري إلى شركة عملاقة صينية أخرى وشركة مدعومة من الحكومة باستثمارات بلغت نحو 7.8 مليار يوان (1.2 مليار دولار).

وبهذه الصفقة، دفعت علي بابا 4.68 مليار يوان مقابل تملك حصة 7.66% في شركة واندا فيلم القابضة، ليصبح عملاق التجارة الإلكترونية ثاني أكبر مساهم في المجموعة، وفق "بلومبرغ".

وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها "Wanda Film’s" على بيع أسهم للمستثمرين الخارجيين منذ إدراجها في بورصة "Shenzhen" في عام 2015.

تأتي هذه الخطوة في وقت يقوم مؤسس المجموعة الملياردير وانغ يبيع الأصول من عقارات إلى فنادق للمساعدة في سداد الديون.

تضاف صفقة واندا فيلم إلى صفقات بنحو 16 مليار دولار أعلنتها واندا منذ العام الماضي.

وقد يساعد هذا الاستثمار في "واندا"، علي بابا في لعب دور أكبر في صناعة السينما في الصين.