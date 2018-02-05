"لازوردي" تنشئ وحدة إنتاج جديدة بمصر بـ12.6 مليون ريال

أعلنت شركة لازوردي عن الانتهاء من تجهيز وحدة الإنتاج الجديدة في مصر، حيث أنجزت بنجاح بتكلفة 12.6 مليون ريال سعودي.

وذلك بالإشارة إلى تقرير مجلس الإدارة لعام 2016، وإلى نشرة لازوردي للاكتتاب العام المنشورة على موقع هيئة السوق المالية بتاريخ 31 مايو 2016، قسم رقم (4.9 - الخطط والمبادرات المستقبلية) - مشروع إنشاء وحدة إنتاج جديدة في مصر.

وسيتم تشغيل وحدة الإنتاج الجديدة بالكامل نهاية شهر فبراير 2018.

ولفتت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول"، إلى أنه سيتم تمويل المشروع من خلال موارد الشركة الخاصة الناتجة عن العمليات التشغيلية.

وستتخصص وحدة الإنتاج الجديدة بشكل أساسي في تلبية الطلب المتزايد على الصادرات والاستفادة من انخفاض تكلفة التصنيع في مصر بالإضافة إلى إنتاج تشكيلة منتجات جديدة للسوق المحلية.

ويتوقع أن يظهر الأثر المالي ابتداء من النتائج المالية للربع الثاني من العام الجاري، ولكن من الصعوبة تقدير ذلك حاليا.