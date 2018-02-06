السعودية ترسي أول مشروعاتها الشمسية على أكوا باور

قالت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الثلاثاء، إنها أرست أول مشروعاتها للطاقة الشمسية على شركة أكوا باور التي تعمل في مجال تطوير الطاقة المتجددة.



وأضافت الوزارة أن اتفاق تطوير المشروع البالغة طاقته 300 ميجاوات في سكاكا، سيتم توقيعه مع أكوا غدا الأربعاء، مضيفة أن من المتوقع أن يشمل استثمارات رأسمالية من القطاع الخاص إجماليها نحو 300 مليون دولار.



وذكرت الوزارة في بيان أن المشروع سيصل إلى الإغلاق المالي بحلول 28 فبراير، على أن يبدأ التشغيل التجاري في 2019.



وقالت السعودية إنها تهدف لتوليد 9.5 جيجاوات من الكهرباء من الكهرباء من الطاقة المتجددة سنويا بحلول 2023.