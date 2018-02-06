نمو أرباح "أسواق العثيم" الفصلية 75% لـ167 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة " أسواق عبد الله العثيم" الفصلية إلى 166.8 مليون ريال بنسبة 74.6% مقارنة بـ95.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 96.7% إلى 448.8 مليون ريال مقارنة بـ228 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح الصافية الموحدة بنسبة 74.68% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق للأسباب الآتية:

- نمو المبيعات بنسبة 15.81% من الفروع القائمة والجديدة.

- تحسن هامش الربح.

- تحسن أداء الشركات التابعة والزميلة نتيجة إيقاف بعض الأنشطة الخاسرة.

- انخفاض مصاريف التمويل نتيجة السداد المبكر لجزء من القروض طويلة الأجل وجميع القروض قصيرة الأجل.

- تحصيل مطالبة التأمين بقيمة 4.9 مليون ريال للتعويض عن أضرار حادث حريق أصاب أحد فروع الشركة خلال الربع الأول من عام 2017.

- عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمجمع حائل التجاري بقيمة 4.6 مليون ريال وتم تحصيلها خلال الربع الرابع.