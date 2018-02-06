"أوريدو" تحقق أرباحا بـ39.5 مليون دينار بـ2017

حققت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة "Ooredoo"، صافي أرباح بقيمة 39.5 مليون دينار بربحية 79 فلساً للسهم بنهاية العام 2017، مقارنة بـ 46.7 مليون دينار بربحية 93 فلساً عن العام 2016، مشيرة إلى أنه تأثر سلباً بتطورات أسعار الصرف.

ولفتت الشركة إلى ارتفاع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بنسبة 6 في المئة خلال 2017، ليصل إلى 255.6 مليون دينار، مقارنة مع 240.2 مليون دينار عن العام 2016، بسبب ضبط التكاليف الذي عمل على تعويض الانخفاض في قيمة التحويلات بالعملات الأجنبية.

وأفادت أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 70 فلساً للسهم الواحد، على أن تخضع التوصية لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.

ولفتت "Ooredoo" إلى ارتفاع قاعدة العملاء الموحدة بنسبة 4 في المئة إلى 26.3 مليون بنهاية 2017، مقارنة بـ 25.2 مليون في الفترة عينها من 2016.

وذكرت أن إيرادات 2017 بلغت نحو 697.6 مليون دينار، مقارنة بـ 706.8 عن 2016، أي بانخفاض بلغ نحو 1 في المئة، مبينة أن الإيرادات بالدينار الكويتي تأثرت بسبب انخفاض قيمة الدينار التونسي بنسبة 11 في المئة، وانخفاض قيمة الدينار الجزائري بنحو 1 في المئة، إلى جانب تحقيق كل من الكويت وتونس والمالديف وفلسطين نمواً بالعملة المحلية.

وبيّنت الشركة أنه إذا ما استثني تأثير تحويل العملات الأجنبية، فإن الإيرادات زادت 1 في المئة على أساس سنوي مع نهاية ديسمبر 2017.