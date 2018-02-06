"بي بي" تسجل أرباحا بـ6.2 مليار دولار في 2017

أظهرت نتائج أعمال بي.بي اليوم الثلاثاء نمو أرباح الشركة في الربع الأخير من العام الماضي متجاوزة توقعات المحللين، بدعم من نتائج قوية لأنشطة التكرير والتجارة.

وبلغ صافي ربح الربع الرابع 2.1 مليار دولار متجاوزا التوقعات التي أشارت لأرباح قدرها 1.9 مليار دولار، بحسب استطلاع لآراء المحللين قدمته الشركة، بحسب ما ورد في "رويترز".

وبلغت أرباح الربع الأخير من العام السابق 400 مليون دولار بينما بلغت 1.9 مليار دولار في الربع الثالث من 2017.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أرباح بي.بي إلى 6.2 مليار من 2.6 مليار في 2016.

وارتفع إنتاج العام كاملا إلى 2.47 مليون برميل يوميا بزيادة 12 بالمئة عن عام 2016.