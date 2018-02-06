هيئة الرياضة السعودية توقع عقدا مع STC بـ6.6 مليار ريال

وقعت الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم وشركة الاتصالات السعودية، في الرياض اليوم، عقد حصول الشركة على الحقوق الحصرية لنقل المسابقات المحلية في كرة القدم السعودية ومباريات المنتخب السعودي، إضافة إلى الرعايات التسويقية لرابطة دوري المحترفين والاتحاد السعودي ولجنة الحكام ومسابقات الهيئة العامة للرياضة.

وتمت مراسم التوقيع بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، حيث وقع العقد كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، خالد البياري، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، وتم الاتفاق على مدة العقد البالغة 10 سنوات مقابل 6 مليارات و600 مليون ريال.

ويشمل العقد حقوق النقل الحصري للمسابقات المحلية مثل دوري المحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد ومباريات ملحق دوري المحترفين، إلى جانب جميع مباريات المنتخب السعودي الرسمية التي يملك حقوقها اتحاد كرة القدم، أما حقوق الرعايات التسويقية في الاتفاقية، فتشمل رعاية رابطة دوري المحترفين ورعاية الاتحاد السعودي لكرة القدم ورعاية لجنة الحكام في مباريات الدوري وبطولات الكأس ومباريات المنتخب، بالإضافة إلى الرعايات التقنية للبطولات ورعاية مناسبات الهيئة العامة للرياضة.

ويأتي العقد كإحدى الخطوات التطويرية التي دأبت على تنفيذها الهيئة العامة للرياضة بتوجيه ومتابعة ودعم من رئيس مجلس إدارة الهيئة في شتى مجالات قطاع الرياضة بالمملكة وبما يكفل تطوير منتج رياضة كرة القدم ليليق بمستوى وقيمة الكرة السعودية، إلى جانب حرص الهيئة العامة للرياضة لتكون كافة خطواتها ومبادراتها التطويرية متواكبة مع أهداف رؤية المملكة 2030 .