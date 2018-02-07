تراجع أرباح شركة اليمامة للحديد 77% لـ6.7 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة اليمامة للصناعات الحديدية إلى 6.7 مليون ريال، في الربع الرابع من 2017، مقابل 29 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 76.9%، ومقابل 10.9 مليون ريال، في الربع السابق عليه بتراجع 38.53%.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض صافي أرباح الربع الرابع إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض هامش الربح المصاحب لانخفاض كمية المبيعات بنسبة 38.2% والناتج عن ركود المشاريع وشدة المنافسة.

وقالت إن انخفاض الأرباح مقارنة بالربع السابق يرجع لزيادة نسبة تكلفة المبيعات وانخفاض كمية المبيعات بنسبة 12.7% نتيجة لركود المشاريع وشدة المنافسة.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها شركة اليمامة الحديدية نحو 9.1 مليون ريال مقابل 41.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.