شتات أويل ترفع توزيعات الأرباح والإنفاق الرأسمالي

قالت شركة شتات أويل النرويجية، اليوم الأربعاء، إنها ستزيد توزيعات الأرباح والاستثمارات والإنفاق على الاستكشافات في عام 2018، في الوقت الذي أعلنت فيه تحقيق أرباح فاقت التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي، لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات التي استفادت من تحسن القطاع.

وشأنها شأن شركات نفط أخرى، قلصت شتات أويل عدد الوظائف والاستثمارات والمشروعات في السنوات الماضية لكنها تستفيد الآن من ارتفاع أسعار الخام.

وقال الرئيس التنفيذي إلدر سيتري في بيان "نتوقع نموا طويل الأجل في الأرباح الأساسية. وبما يتماشى مع سياستنا في توزيع الأرباح، يقترح مجلس الإدارة زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 4.5% إلى 0.23 دولار للسهم".

كما سترفع الشركة المنتجة للنفط والغاز إنفاقها الرأسمالي هذا العام إلى 11 مليار دولار من 9.4 مليار في العام الماضي، وستزيد الإنفاق على الاستكشافات إلى 1.5 مليار دولار من 1.3 مليار دولار في خطط إنفاق 2017.

وارتفعت أرباح الشركة التشغيلية المعدلة للفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر إلى 3.96 مليار دولار، بما يعادل أكثر من مثلي ما حققته في الفترة ذاتها من عام 2016.

وكان محللون توقعوا في استطلاع للرأي أجرته رويترز أرباحا قدرها 3.81 مليار دولار في المتوسط.